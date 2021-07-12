Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Yaşam

Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı Akciğer kanserine yenik düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin Ayvalı, memleketi Amasya'da polislerin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA - Akciğer kanserine yenik düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin Ayvalı, memleketi Amasya'da polislerin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Ayvalı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine getirildi. Hacı Musfafa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun yıllar Diyarbakır, Muğla ve Mersin özel harekat şubelerinde görev yapan evli ve bir çocuk babası Ayvalı, helallik alınmasının ardından özel harekat polislerinin omuzlarında baba ocağı Bayırlı köyü kabristanlığına defnedildi.

Başkan Üçok, vefatından üzüntü duyduğu Ayvalı'nın yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal miras kararı
Son dakika haberleri! Yargıtay'dan emsal miras kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Düm Tek Tek Melisa Döngel
Spor Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kansere yenik düşen Emniyet Müdürü Ayvalı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:55:58. #1.14#

title