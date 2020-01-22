Kansere yenik düşen ayça akmansoy son yolculuğuna uğurlandı
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Kansere yenik düşen ayça akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHACemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü.

22.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:56
Kansere yenik düşen ayça akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHA

Cemiyet hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kansere yenik düşen ayça akmansoy son yolculuğuna uğurlandı
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