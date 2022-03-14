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Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Sağlık
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Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutunduMALATYA Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki kanser hastası Garip Aslan yonttuğu taş ve ahşaplara şekil vererek hayata tutundu.

AKÇADAĞ, MALATYA (İHA) - Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

MALATYA Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki kanser hastası Garip Aslan yonttuğu taş ve ahşaplara şekil vererek hayata tutundu.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Garip Aslan'a 12 yıl önce cilt kanserinin bir türü olan Melanom (Malign Melanom) teşhisi kondu. Kentte çeşitli hastanelerde belirli aralıklarla tedavi görev Aslan bir yandan tedavisine devam ederken diğer taraftan ise evinin bir odasını atölyeye çevirerek taş ve ahşap çalışmalarıyla minyatür eserler yapmaya başladı.

Tedavi sürecinde konuşma yetisini kaybeden Garip Aslan'ın hastalığın olumsuz psikolojisinden uzaklaşmak için kendini taş ve ahşap çalışmalarına yönelttiğini kaydeden yeğeni Fuat Aslan, "Amcam 12 yıl önce bir kanser türü olan olan Melanom (Malign Melanom) hastalığına yakalandı. Amcam hastalığa yakalandığı günden beri evinin bir odasında oluşturduğu bölgede uğraş olsun diye taşları oyarak cami, kül tablası, gemi gibi eserleri yapıyor" diye konuştu

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Sağlık

Malatya, Akçadağ, Kanser, Sağlık, Haberler

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