Bakan Varank: Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ettiklerini, üretecekleri moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceklerini açıkladı.