Kansere Karşı "Kararlıyım ve Yapacağım" Kampanyası

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü liderliğinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Biletix iş birliğiyle kansere karşı bireylerin, sağlık topluluklarının, hükümetlerin bilinçlendirilmesi, tanı ve tedaviye erişimin arttırılması amacıyla "Kararlıyım ve Yapacağım" kampanyası başlatıldı.

"Dünya Kanser Günü" dolayısıyla başlatılan kampanyanın tanıtım toplantısı, Eski Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay ve Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine'nin katılımıyla Taksim'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Kutluk, toplantıda yaptığı konuşmada, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü liderliğindeki kampanyanın "Kararlıyım ve Yapacağım" sloganıyla yürütüldüğünü anlattı.

Kanser konusundaki rakamlara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kutluk, Lion'daki Dünya Kanser Kontrol Örgütü Ajansı'nın, 2018 itibarıyla dünyada 18 milyon kişide kanser görüldüğünü, yaklaşık 10 milyonunun bu nedenle öldüğünü açıkladığını söyledi.

Prof. Dr. Kutluk, Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili kanser ajansının rakamlarına göre 2040 yılında 30 milyon kişide kanser görülebileceğinin tahmin edildiğini anlattı.

Kanserin önlenmesi ve azaltılmasına değinen Kutluk, "Dünyadaki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ile ilişkili. 18 milyon kanserin 4 milyona yakını tütünü sıfırlasa bu rakam 14 milyona düşecek. Tüm akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 70'i tütün ile ilişkili." dedi.

Alkolün ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, bağırsak ve meme kanseri ile ilişkisini vurgulayan Kutluk, fiziksel hareket yapmanın bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, ilerlemiş prostat ve safra kesesi kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kutluk, Türkiye'nin kanser konusunda çok yol aldığını, kansere karşı çaresiz olunmadığını ancak henüz katedilmesi gereken mesafenin bulunduğunu ifade etti.

İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay da Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ne kurumsal vatandaşlık görevi çerçevesinde destek olduklarını, kanser ile ilgili özellikle erken tanı konusunda farkındalık yaratmak için herkesi uyarmaya gayret edeceklerini söyledi.

"Kampanyanın tüm gelirini kanser araştırmalarına bağışlayacağız"

Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine de birçok ülkede farklı sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldıkların dile getirdi.

Kanserin hiçbir toplumun gözardı edemeyeceği, herkese şahsi veya dolaylı şekilde dokunmuş bir hastalık olduğunu, bu nedenle 20 ülkenin katılımıyla kanser hastalığının farkındalığını arttırmak ve kanser araştırmalarına destek sunmak için tüm yıl boyunca sürecek sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini belirten Erdine, "2019 yılı boyunca devam edecek projeler kapsamında Biletix olarak, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile kanser hakkında farkındalık yaratıp, aynı zamanda bu hastalığa karşı mücadeleye katkıda bulunacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızın ilki olan 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne özel tasarlanmış hediye paketlerini internet sitemiz üzerinden ve satış noktalarımızda satışa sunduk. Bu kampanyanın tüm gelirini kanser araştırmalarında kullanılmak üzere, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ne bağışlayacağız." diye konuştu.

"Kanser artık kronik bir hastalıktır diyebiliyoruz"

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kutluk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye'de kanser algısı değişti mi? Bazı hastalar ve bazı türler için kanser kronik bir hastalıktır diyebilir miyiz? Kanser ilaçlarına erişim anlamında ruhsatlandırmadan ya da geri ödemeden kaynaklı sorunlar yaşanıyor mu?" soruları üzerine Prof. Dr. Kutluk, şunları söyledi:

"Kanser artık kronik bir hastalıktır diyebiliyoruz. Elbette kanser tek bir hastalık olmadığı için bazı kanser türlerinde başarı hala düşük ancak toplamına baktığımız zaman çocuk kanserlerinde yüzde 85, erişkin kanserlerinde yüzde 70 civarında tedavi başarısı var. Yakın yıllarda bu hedefe yönelik tedavilerle bu rakamın biraz daha yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Ama önümüzdeki yıllar kısa ve orta dönemde, erişkin kanserlerinde yüzde 70 olan yaşam şansını da daha yukarıya taşıyacak diyoruz."

Prof. Dr. Kutluk, Türkiye'nin dünyanın başka ülkeleriyle kıyaslandığında ilaca erişim ve tedaviye erişim açısından iyi durumda olduğunu belirtti.

Kanser rakamlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kutluk dünyada görülme sıklıklarına göre; 2 milyon akciğer kanseri, 2 milyon meme kanseri, 1 milyon 800 bin kalın bağırsak kanseri, 1 milyon 200 bin prostat kanserine rastlandığını söyledi.

Ölüm oranlarına göre ise dünya genelinde, 1 milyon 700 bin kişinin akciğer, 860 bin kişinin de kalın bağırsak kanserinden hayatını kaybettiğini, bunları mide ve karaciğer kanserlerinin takip ettiğini dile getiren Kutluk, erken tanı konulduğunda özellikle tedavilerin mümkün olduğunu vurguladı.

Kutluk, Türkiye'de 35 bin akciğer, 22 bin meme, 17 bin prostat, 13 bin troit, 11 bin mide, 11 bin mesane, 6 bin 500 mesane kanserinin görüldüğünü aktardı.

Türkiye'de akciğer kanserini önlemenin yolunun tütün tüketimini azaltmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kutluk, aksi halde ciddi oranda kayıpların görüleceğini söyledi. Meme kanserinde ise 22 bin vakadan 5 bininin kaybedildiğini belirten Kutluk, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve erken tanının önemini vurguladı.

Çocuk kanserlerinde tedavi başarısının daha yüksek olduğunu anlatan Prof. Dr. Kutluk, çocuk kanserlerinde geç kalmadan doktora başvurmanın önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Kutluk, "Tüm kanserlerin üçte 1'ini önleyebiliyoruz ama bunun için sadece doktorların, sağlık çalışanlarının değil dünyanın harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Kutluk, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla akşam saatlerinde Galata Kulesi ile İstanbul'daki üç boğaz köprüsünün turuncu renkte aydınlatılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA