Kansere karşı farkındalık oluşturmak için turuncu yelekleriyle bisiklete bindiler
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Kansere karşı farkındalık oluşturmak için turuncu yelekleriyle bisiklete bindiler

Kendilerini "Orange vest cyclists"-"Turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran bir grup, Dünya Kanser Günü çerçevesinde kansere karşı kararlılık gösterip, toplumda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiler .

02.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:21
Kansere karşı farkındalık oluşturmak için turuncu yelekleriyle bisiklete bindiler

Kendilerini "Orange vest cyclists"-"Turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran bir grup, Dünya Kanser Günü çerçevesinde kansere karşı kararlılık gösterip, toplumda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiler .


Dünya Kanser Günü nedeniyle kendilerini "Orange vest cyclists"-"Turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, Dünya Kanser Günü çerçevesinde kansere karşı kararlılık gösterip, toplumda farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisinin en önemli unsurlarından olan radyasyon onkolojisinin sesini duyurmak için Sahilinde pedal çevirdi. Çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik havadan da görüntülendi.


Prof. Dr. Şefik İğdem, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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