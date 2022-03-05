Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi personeli, hasta ve hasta yakınlarına kansere karşı bilgilendirmelerde bulunarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

AYDIN (İHA) - Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi personeli, hasta ve hasta yakınlarına kansere karşı bilgilendirmelerde bulunarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hastane yönetimi eşliğinde Eğitim Birimi personeli hasta ve hasta yakınları kansere karşı bilgilendirildi. 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla vatandaşlara broşür ve maske dağıtıldı. Tüm kanser türlerinde erken teşhisin tedavinin başarısı ve sağlığın yeniden kazanılması için en önemli faktör olduğuna dikkat çeken personeller, kanserin erken teşhisi için kişinin herhangi bir yakınması olmasa dahi düzenli olarak kanser tarama testleri yaptırmasının çok önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hastane, Doğum, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title