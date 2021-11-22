Kanserden vefat eden sevilen öğretmeni milli eğitim camiasını üzdü

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kanser tedavisinde iyileşme gösterince konfetilerle karşılandığı görüntüleriyle akıllara kazınan ancak hastalığı nüksedince hayata tutunamayan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (52) öğrencilerini ve milli eğitim camiasını üzdü.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sevilen öğretmen Poyrazoğlu için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Taziyede "Cemile Yeşil Anadolu Lisesi öğretmenlerimizden Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir, öğretmenimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Balon ve konfetilerle karşılanmıştı

Kanserin yeniden nüksetmesi nedeniyle ailesi tarafından memleketi Malatya'ya götürülen ve burada hayatını kaybeden Poyrazoğlu geçen cumartesi Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 3 yıl önce yakalandığı mide kanseri rahatsızlığını öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve ailesinin desteği ile atlatan Muharrem öğretmen, 2019 yılında nisan ayında görevli olduğu Cemile Yeşil Anadolu Lisesine dönmüştü.

Okulun koridorlarını ve katlarını balonlarla süsleyen öğrenciler, Muharrem öğretmenin okula girişinde konfetiler atmışlardı. Boynuna sarıldıkları özlem ve hasret giderdikleri öğretmenleri için tezahürat yapan öğrenciler, "Evine hoş geldin öğretmenim" pankartı açmıştı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından bu görüntüleri evine hoş geldin mesajıyla paylaşmıştı.

Öğrencilerinin balonlarla süslenen okulunda konfetilerle karşılandığı Poyrazoğlu'nun görüntülerim, sosyal medyada çokça izlenmişti.