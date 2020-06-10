Kanserden ölen kadının vasiyeti üzerine ailesi hastaneye ambulans bağışladı
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Kanserden ölen kadının vasiyeti üzerine ailesi hastaneye ambulans bağışladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akciğer kanserinden hayatını kaybeden kadının eşi ve kızı, hastaneye ambulans bağışında bulundu.

Kanserden ölen kadının vasiyeti üzerine ailesi hastaneye ambulans bağışladı
10.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akciğer kanserinden hayatını kaybeden kadının eşi ve kızı, hastaneye ambulans bağışında bulundu.

İnegölspor Kulübünün kurucu başkanı iş adamı Hasan Bilge'nin eşi Kamuran Bilge, İnegöl Devlet Hastanesinde geçen sene akciğer tedavisi görmeye başladı.

Tedavi sürecinde eşine hastaneye ambulans bağışlamaları vasiyetinde bulunan kadın, geçen şubat ayında Bursa'da özel bir hastanede 63 yaşında vefat etti.

Bu vasiyeti yerine getirmek için harekete geçen Hasan Bilge ve kızı Ebru Bilge Akyön, sıfır kilometre ambulans alarak İnegöl Devlet Hastanesine bağışladı.

"Ambulansı çalışırken göstermek nasip olmadı"

Ebru Bilge Akyön, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Annesinin, tedavisi süresince İnegöl Devlet Hastanesine ambulansla gidip geldiğini aktaran Akyön, şöyle konuştu:

"Vefatından 15 gün önce hastaneye ambulans almak istediğini, insanların şifa almasını, memlekete bir faydası olması istediğini söyledi. Bizler de bir an önce annemiz hayattayken ambulansı getirip hizmete sokalım, onu görerek son nefesini versin istedik. Annemize ambulansı çalışırken göstermek nasip olmadı ancak yoğun bakımda yatarken, hastane yönetiminin yardımı ile alınan ambulansın fotoğraflarını kendisine gösterebildik. 'İçine giren herkese şifa olsun' dedi ve o gece kaybettik. Şu anda ambulans bizim için anne yadigarı teselli. Bizim beklediğimiz tek şey onun içinde şifa bulan herkes annemizin ruhuna bir dua göndermesi. Hastanenin bundan önceki ambulansı hurdaya çıkıyormuş. Yeni bir ambulans için talepte bulunulmuş. Tesadüf annemizin bu isteği hastaneyi de mutlu etti."

Kaynak: AA

Manşet

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