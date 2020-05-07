Kanserden ölen çocukla ilgili başsavcılıktan açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kanser hastası çocuğun, anne ve babasına yapılan adli işlemlerle ilgili "yanıltıcı" haber ve sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kanser hastası çocuğun, anne ve babasına yapılan adli işlemlerle ilgili "yanıltıcı" haber ve sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet A'nın annesi Z.A. ve babası H.R.A. ile ilgili yapılan adli işlemler konusunda kamuoyunu "yanıltıcı" haber ve paylaşımlara yer verildiği belirtildi.

FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt mensuplarına ve yakınlarına dağıtılması, diğer örgütsel maksatlarla kullanılması amacıyla banka hesaplarına aktarılan paraları çektiği sırada Z.A'nın diğer şüphelilerle gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Soruşturma devam ederken şüphelinin çocuğu Ahmet A'nın deneysel bir tedavi için Almanya'ya gönderilmesi ve bu süreçte annesi Z.A'nın kendisine refakat etmesi talebi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 17 Şubat'ta şüpheli Z.A. hakkındaki adli kontrol kararı resen kaldırılmıştır. Yeni eylemleri sebebiyle Z.A. hakkında başka şüphelilerle birlikte terör örgütü üyeliği suçundan açılan kamu davasının halen Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. Ahmet A'nın babası H.R.A. ise 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası sebebiyle hükmen tutuklu olarak Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu anlaşılmıştır. Kanser gibi kronik bir hastalıktan küçük yaşta bir çocuğun vefatı kalp taşıyan her insanı derinden üzecek bir konu olup, böylesi hassas bir olay üzerinden yasaların kendilerine yüklediği görevleri yapan yargı mensupları ve kurumlarının haksız şekilde saldırıya maruz kalması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bir kısmı ülkemizin varlığına kasteden terör örgütlerine mensup veya müzahir şahıslara ait olduğu anlaşılan sosyal medya hesapları üzerinden, belirtilen olay bahanesiyle yapılan ve kamu görevlileri ile kurumlarına yönelik suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili olarak ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA