Arjantinli Çocuk, Kanserden Ölen Annesinin Fotoğraflarının Olduğu Telefonu Kaybetti, Ülke Seferber Oldu

Arjantin, annesini kanserden kaybeden 11 yaşındaki Miguel Retamar için harekete geçti. İçinde annesinin fotoğraf ve videoları bulunan telefonunu kaybeden küçük çocuk için ülke çapında kampanya başlatılarak, çocuğun kalan hatıralarını bulmasına yardımcı olmak amacıyla telefon aranıyor.

ÖLEN ANNESİNİN FOTOĞRAFLARININ BULUNDUĞU TELEFONU KAYBETTİ, YIKILDI

Arjantin'de, içinde kanserden ölen annesinin fotoğraf ve videoları bulunan telefonunu kaybeden 11 Miguel Retamar'in annesinden kalan hatıralarını bulabilmesi için ülke çapında kampanya başlatıldı. 11 yaşındaki Miguel Retamar, ülkenin batısındaki San Juan kentinde büyükannesiyle bankaya gittiği sırada telefonunu kaybedince yıkıldığını söyledi.

SOSYAL MEDYA HAREKETE GEÇTİ

Miguel'in 37 yaşındaki annesi Pabla geçtiğimiz aylarda kanserden hayatını kaybetmişti. Miguel'in hikayesi yoğun ilgi görünce, Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde manşetlerden duyuruldu. Miguel ve kaybettiği annesinin fotoğrafları da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

"BANA ANNEMİ HATIRLATIYOR"

Miguel, Facebook'ta yaptığı paylaşımda büyükannesiyle birlikte bankaya gitmek için taksiye bindiklerinde, telefonunun yanında olmadığını fark ettiğini ve taksinin de gittiğini anlatarak, "Çok fotoğrafım ya da videom yok ve olanlar bana annemi hatırlatıyor" dedi.

"ANNESİNDEN KALAN HER ŞEYİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Büyüküanne Amanda Castro da torununun çok üzgün olduğunu anlattı ve "Torunum telefonunun olmadığını fark edince öyle bir ağladı ki, beni de ağlattı. Annesinden kalan her şeyi kaybettiğini söyledi." dedi.