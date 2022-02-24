Kanserden kaybedilen hemşirenin ismi onkoloji polikliniğinde yaşatılacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli hemşireler kanser hastalığı nedeniyle yitirdikleri meslektaşlarının adını yaşatmak amacıyla onkoloji servisinde 4 odanın tefrişini yaptırdı.

Kanser tedavisi gördüğü onkoloji servisinde 3 yıl önce hayatını kaybeden hemşire Nergiz Filiz'in birlikte görev yaptığı meslektaşları Filiz'in ismini yaşatmak için aralarında para topladı.

Toplanan parayla onkoloji servisinin 4 odası yeniden düzenlendi odalara merhum hemşire Filiz'in adı verildi.

Yeniden düzenlenen poliklinik odalarının açılış için düzenlenen programa katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sadece bölgede yaşayan insanlara değil, farklı illerden gelen hastalara da şifa vermek için çalıştıklarını belirtti.

Zaman zaman hastanede çalışanların da hasta olup, hayatını kaybedebildiğini ifade eden Tabakoğlu, "Görevi başındayken amansız hastalığa yakalanarak vefat eden hemşiremizin hatırası, adı poliklinik odalarında yaşayacak. Hemşire arkadaşlarım kendi aralarında para topladı ve 4 poliklinik odasını yeniledi. İnşallah açılışını yaptığımız odalar herkes şifa dağıtır" diye konuştu.

TÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin de bir yandan hastalara şifa vermek için çaba gösterirken, bir yandan da çalışanları için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

TÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Saadet Elmas ise meslektaşları Nergis'i unutmayacaklarını belirterek onun anısını hastanede her zaman yaşatacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından merhum hemşire Nergiz Filiz'in adına düzenlenen odalarının açılışı yapıldı.