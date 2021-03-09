Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar

09.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:30
Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar

Sakarya'da, yaklaşık 2 yıl önce kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Tuncay Zahid Arslan için Afrika'da su kuyusu yaptırılacak.

Sakarya'da, yaklaşık 2 yıl önce kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Tuncay Zahid Arslan için Afrika'da su kuyusu yaptırılacak.

Arslan'ın arkadaşları, dostlarının ismini yaşatmak amacıyla Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Afrika'da su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Uganda'ya bağlı Budaka kentinin Bukomba köyünde başlatılan çalışmaların, 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalar sırasında köydeki çocukların kıyafetlerinin iyi olmadığını gören Arslan'ın arkadaşları, "Sakaryalılar Çocukları Sevindirme" projesiyle 125 çocuğu sevindirdi.

"İyilikleri çoğaltmak istedik"

Arslan'ın arkadaşı ve Deniz Feneri Derneği görevlisi Ömer Sadık Kendir, AA muhabirine, güzel insan için bir araya geldiklerini söyledi.

İyilikleri çoğaltmak istediklerini vurgulayan Kendir, "Bir adım attık ve 2 hafta içinde iyilikte yarışan dostlarımızın katkılarıyla kandil akşamı Tuncay Zahid Arslan Su Kuyusu'nun bedelini tamamlayarak Uganda için siparişini verdik." dedi.

Kuyunun 20 gün içerisinde tamamlanmasını beklediklerini belirten Kendir, destek veren herkese teşekkür etti.

Kendir, su kuyusu çalışmasını çocukların mutluluğuyla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak, "Bir yandan kuyumuzun ilk kazmaları atılırken bir yandan köyün çocuklarını giydirdik. O ne sevinç, o ne mutluluk... Sanki köye bayram geldi. Cıvıl cıvıl sesleriyle elbiselerini birbirlerine gösterirken hepsinin yüzünde gülücükler vardı. Çocuklarımıza bayram sevinci yaşatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:37:05. #1.16#
title