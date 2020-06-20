Kanserden eşini kaybeden baba 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
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Kanserden eşini kaybeden baba 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor

Bitlis'te 4 ay önce kanser hastası eşini kaybeden 36 yaşındaki Rasim Yakut, 4 çocuğuna özenle bakmaya çalışıyor.

Kanserden eşini kaybeden baba 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
20.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:50

Bitlis'te 4 ay önce kanser hastası eşini kaybeden 36 yaşındaki Rasim Yakut, 4 çocuğuna özenle bakmaya çalışıyor.

Bitlis'in 8 Ağustos Mahallesi'nde kendilerine ait evde yaşayan Yakut, kanser hastalığının 4 ay önce hayattan kopardığı eşinin acısına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.

Eşi ölünce tek başına tüm zorluklara göğüs geren Yakut, Hazal (14), Ömer (13), Azra (9) ve Mustafa (5) adlı 4 çocuğuna anne şefkatinin eksikliğini hissettirmemek için büyük çaba sarf ediyor.

Sabah erken saatte çocuklarına kahvaltı hazırlayan ardından da ev işleriyle ilgilenen Yakut, gün içerisinde de ekmek parası kazanmak için işe gidiyor.

Akşam eve gelince gözü gibi baktığı çocuklarına yemek hazırlayan ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılayan fedakar baba, kitap okuyarak derslerine yardımcı oluyor.

Her şey çocukları için

Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kansere yakalanan eşini 4 ay önce kaybettiğini söyledi.

Eşinin vefatı ile çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaya çalıştığını belirten Yakut, "Çocuklarımın tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Hem evde hem de dışarıda olsun onlara yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Çocuklarının okuması için elinden geleni yaptığını vurgulayan Yakut, şunları kaydetti:

"Yemek, kahvaltı ve ev temizliği olsun, hepsini beraber yapmaya çalışıyoruz. Zor oluyor ancak mecburen yapmaya çalışıyorum. İhtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. 4 çocuğum da okula gidiyor. Derslerine de yardımcı olmaya çalışıyorum. Kıyafetlerini temizliyorum. İnsanın çocuğu olunca elinden gelen ne varsa yapıyor. Ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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