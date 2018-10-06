Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Samsun Sağlık Müdürlüğünce meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserinin önüne geçmek için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kadınlara ücretsiz tarama yapılıyor.

KETEM, kadınların rahim ağzı, meme ve bağırsak kanserinin önüne geçmek ve erken teşhisle hayata tutunmalarını sağlamak için ilçe ilçe gezerek tarama gerçekleştiriyor.

Rahim ağzı kanseri programı kapsamında 30 ila 65 yaş grubundaki kadınları 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi taramasından geçiren KETEM, meme kanseri taraması için de 40 ila 69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir klinik meme muayenesi yapıyor.

Kadınlar her gün KETEM'e gelerek kanser türleri ve belirtileri konusunda bilgi alıyor.

KETEM, kalın bağırsak kanseri tarama programında ise 50 ila 70 yaş grubundaki kadınlarda tarama gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, kanserin dünya genelinde giderek artan sağlık problemi ile toplumlarda önemli bir sosyo ekonomik yüke, bireylerde ise maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açtığını söyledi.

Kanserin önemli kısmının önlenebilir olmasının taramaya verilen önemi arttırdığını vurgulayan Oruç, "Dünyada bazı ülkeler bu taravmayı ücretli yaparken, Türkiye olarak biz tamamen ücretsiz gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmenin önemli olduğunu dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"Kanser bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaları sevk etmek, erken tanı şansını arttırmaktadır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun tarama programları yürütülmektedir. Samsun'da geçen yıl 62 bin kişi taramadan geçirilmiş ve kanser bulgusu tespit edilen 800 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Erken tanı sayesinde bu kişilerin hayata tutunması sağlanmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan da Samsun'da 2018 yılının 9 aylık bölümünde 11 bin 448 HPV-DNA numunesi alındığını, 13 bin 23 mamografi çekildiğini ve 14 bin 496 gaitada gizli kan testi yapıldığını anlattı.

Arslan, taramaların devam edeceğini sözlerini ekledi.