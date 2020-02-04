Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında
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Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında

DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.

04.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:08
Kanser vakaları dünya çapında hızla artıyor, yoksul ülkeler risk altında

verilerine göre kanser vakaları dünya çapında artış gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde kanserli hasta sayısı yüzde 60 oranında artabilir. Kanser vakalarının artışında özellikle gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor. DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile ortak hazırladığı rapor, 2040'a kadar yoksul ülkelerdeki kanser vakası artışını yüzde 81 olarak öngörüyor.


Uzmanlar, gelişen tedavi yöntemlerine rağmen, sağlık alanındaki yatırım eksikliğinin ölüm oranlarına yansıyacağı görüşünde. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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