Kanser Tedavisi Gören Öğretmenin Fedakarlığı Başarı Getirdi

Samsun'da matematik öğretmenliği yapan Sinem Kant, kanser tedavisi görürken bir yandan da TÜBİTAK projesi hazırlayan öğrencilerini yalnız bırakmayarak projelerini tamamlamalarına yardım ettiği öğrencilerinin derece almasını sağladı.

Samsun Bilim Sanat Merkezinde matematik öğretmenliği yapan evli ve bir çocuk annesi Sinem Kant'a geçen yıl kasım ayında başvurduğu sağlık merkezinde meme kanseri teşhisi konuldu.

Bunun üzerine enfeksiyon riskine karşı çok sevdiği mesleğine ara vererek tedaviye başlayan Kant, öğrencileriyle başladığı TÜBİTAK projesi çalışmalarını bırakmak istemedi.

Bir taraftan tedavi gören Kant, diğer yandan proje çalışmaları için genellikle telefon ve mail üzerinden görüştüğü öğrencileriyle zaman zaman da evinde bir araya geldi.

Öğrencilerinin emeğinin boşa gitmemesi için çevresinden gelen uyarılara aldırış etmeyen Kant'ın danışmanlığında hazırlanan projelerden biri Türkiye üçüncülüğü, diğeri ise il birinciliğine layık görüldü.

SON KOMOTERAPİYİ YARIŞMANIN DÜZENLENDİĞİ KAYSERİ'DE GÖRDÜ

TÜBİTAK projelerinin Türkiye finali değerlendirme döneminin tedavisinin son haftasına denk gelmesi nedeniyle Samsun'da görmesi gereken kemoterapiyi yarışmanın düzenlendiği Kayseri'de alan Kant, böylece öğrencilerini yalnız bırakmamış oldu.

Kant, kanser teşhisi sonrası yaşadığı travmayı öğrencilerine yardımcı olarak atlatmayı başardı.

Sinem Kant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı hastalık nedeniyle iş hayatından ayrıldığını ama hayattan tamamen geri çekilmediğini söyledi.

"Bununla da yaşayabilirim" deyip kendi amaçları ve çalışma planından vazgeçmediğine işaret eden Kant, sağlığının önüne geçmeyecek şekilde birçok işi yürütmeye çalıştığını anlattı.

Öğretmenliğin her zaman fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Kant, şöyle devam etti:

"Bu süreçte öğrencilerimin yaptığı çalışmaların yarım kalması beni vicdani anlamda rahatsız etti. O yüzden bu sürecin içine girdim. Sonucun bu şekilde olması, ne kadar doğru karar verdiğimi gösteriyor. Hayatımın en zor döneminde pes etmeyerek güzel sonuçlar elde edilebildiğini gösterdim. Bu nedenle kendimi çok iyi hissettim. Çünkü ben bunları yapmayabilir, onlar da bu başarıları elde edemeyebilirlerdi. Başımıza her an her şey gelebilir. Projeyle uğraşırken hastalığımdan uzaklaştım. Bana bir nevi terapi gibi geldi."

Kant, tedavisinin sürdüğünü, cerrahi müdahale öncesi kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi gördüğünü kaydetti.

"KEMOTERAPİ GÖRDÜ, HASTANEDEN ÇIKIP ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU"

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın Peker de öğretmenleri Sinem Kant'ın fedakarlığının tüm öğretmenlere örnek olacağının altını çizerek, "Projeye devam edeceğini söylediğinde şaşırdık. Bir taraftan kemoterapi görüyor, diğer taraftan çocuğu, eşi, sorumlulukları var. Kemoterapi gördü, hastaneden çıktı öğrencileriyle buluştu. Hayattan, öğrencisinden, projeden kopmadı ve kanser hastası olan insanlara örnek oldu." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Rukiye Çelik ise öğretmeninin desteğiyle "Sayılardan geometrik şekiller" projesini hazırlayıp derece aldığını dile getirerek, "Öğretmenimizin hasta olduğunu söylediler. Derslere giremiyordu ama projenin yarım kalmasını da istemedi. O yüzden evde daha çok çalıştık. Öğretmenimin desteğiyle Türkiye üçüncüsü oldum." dedi.