Kanser tedavisi gören kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı
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Kanser tedavisi gören kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

Aydın'ın Söke ilçesinde kanser nedeniyle tek gözü alınan ve tedavi sürecinde saçları dökülen 2,5 yaşındaki Ünzile'nin babası, kızının yanında olduğunu göstermek için saçlarını kazıttı.

10.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:33

Aydın'ın Söke ilçesinde kanser nedeniyle tek gözü alınan ve tedavi sürecinde saçları dökülen 2,5 yaşındaki Ünzile'nin babası, kızının yanında olduğunu göstermek için saçlarını kazıttı.

Savuca Mahallesinde yaşayan Serdar ve Yeter Özçelik'in en küçük çocukları Ünzile, sağ gözünde kanser tespit edilmesinin ardından Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent'in aracılığıyla ulaştığı bir hayırseverin desteğiyle ameliyat edildi.

İstanbul'daki özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağ gözü alınan Ünzile, sağlığına kavuşmayı beklerken yapılan testlerde kanserin göz sinirlerine de sıçradığı belirlendi.

Bünyesi kemoterapi tedavisini kaldırmakta zorlanan, saçları dökülen ve işitme kaybı yaşayan Ünzile'ye moral desteği vermek isteyen babası saçlarını kazıtmaya karar verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Özçelik, aile olarak çok zor günler geçirdiklerini, kızlarının sağlığının yanı sıra moralini de düzeltmeye çalıştıklarını anlattı.

Önlerinde uzun bir sürecin bulunduğunu, kemoterapi ile kanserden kurtulmayı ve protez göz için tedaviye başlamayı umduklarını belirten Özçelik, "Bize destek olan hayırseverler, Haluk Levent ve Ahbap ekibinden Allah razı olsun. Çevremizdeki insanlar da bizi yalnız bırakmadı. Tesisatçı olduğum için Kovid-19 sürecinde düzenli bir işim yok. Hastaneye arkadaşlarım götürüp getiriyor. Bu konuda Söke Belediyesine başvurduk. İnşallah onlar da destek olurlar." dedi.

Kızının saçlarını kaybetmesi nedeniyle çok üzüldüğünü vurgulayan baba Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımız Ünzile saçlarını çok severdi. Kanser tedavisi nedeniyle saçları döküldü. Aynanın önüne geçtiği zaman hep ağlıyor, annesine 'benim saçlarım neden yok? Saçlarımı neden taramıyorsun ?' diyor. Ben de kızımın ağlamasına ve moralinin bozuk olmasına dayanamadım. Bir gece berber arkadaşımı aradım ve saçlarımı sıfıra vurdurdum. Kızım yataktan kalktığında beni gördü ve yüzünde gülücükler açmaya başladı. Beni gördü şaşırdı. Biraz moral verebildiysem ne mutlu. Rabbim hiçbir anne babayı evladıyla sınamasın."

Kanser tedavisi gören kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
İSİM YOK: allah şifa versin.
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