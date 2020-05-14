Kanser tedavisi gören emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Kanser tedavisi gören emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas'ta kanser tedavisi gören emekli Gani Yiğit, maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kanser tedavisi gören emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
14.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:02

Sivas'ta kanser tedavisi gören emekli Gani Yiğit, maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan 62 yaşındaki kanser hastası Gani Yiğit, 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacağını belirtti ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti.

Yiğit, 1500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak, görevliye teslim etti.

Bir yıldır kanser tedavisi gören Yiğit, "Rahatsızlığım nedeniyle Sivas'a gidemiyorum. Yardım yapmak istedik. Burası aklıma geldi. Emekli maaşımın bir kısımını bağışladım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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