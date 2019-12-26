Kanser tedavisi gören çocuklar yeni yıl etkinliğinde buluştu

26.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:36

Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneğince (ÇOKSEV) kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik-Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı'nda takip ve tedavi gören kanser hastası çocuklar ve yakınları moral buldu.

Etkinlikte, canlı müzik eşliğinde aileleriyle dans eden çocuklar, palyaço ve sihirbazlık gösterilerini de ilgiyle izledi.

Ayrıca, dernek tarafından hazırlanan yeni yıl hediyeleri de çocuklara verildi.

ÇOKSEV Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk onkolojisinde Türkiye'de yaklaşık her yıl 2 bin 500 ila 3 bin yeni çocukluk çağı kanser vakası beklendiğini kaydetti.

Çocukluk çağı kanserlerinde başarı şansının çok yüksek olduğunu belirten Kebudi, "Yüzde 70'lere kadar ulaştı. Türkiye çapında da bu yaklaşık yüzde 67'de. Üniversitemizin verilerinde yüzde 75 oranında. Bu demektir ki çocukların yüzde 75'i tamamen iyileşebiliyor. Bunu sağlamak için bilimsel ve güncel tedavileri yapmamız lazım ki bu konuda Türkiye'de çok ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

Kanser hastalığının uzun bir tedavi süreci gerektirdiğine işaret eden Kebudi, çocukların bu süreçte psikososyal yönden de desteklenmesinin önemini vurguladı.

"Ruhen mutlu olmalarını sağlamak zorundayız"

Prof. Dr. Kebudi, ÇOKSEV'i kanser tedavisi görev çocukları psikososyal ve maddi açıdan desteklemek amacıyla kurduklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Çocuklarımızı özel günlerde mutlu etmeye çalışıyoruz. Yılbaşı, güzel ve yeni umutlar demek. Yeni yıl sağlık, mutluluk getirsin istiyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle bir arada olup mutlu olacakları bir gün planladık. Müziği, oyunu ve eğlencesiyle güzel vakit geçiriyorlar. Çocukların yüzündeki mutluluğu görüyoruz. Oyuncaklar ve hediyelerle onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Sağlık; fiziken ve ruhen iyi olma halidir. Tedaviyi çok iyi yapmakla birlikte ruhen de mutlu olmalarını sağlamak zorundayız."

Etkinliğe 120 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığını, yaklaşık 350 kişinin bir araya geldiğini aktaran Kebudi, "Umarız ki 2020 hepsine sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirsin. Hep sağlıklı olsunlar. Yüzlerinden gülümseme eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA