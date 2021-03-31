Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti
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Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM - Haberler | 3. Sayfa

Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti Pendik'te tiroid hastası olan ve kanser tedavisi gören Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

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Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti

İSTANBUL - Pendik'te tiroid hastası olan ve kanser tedavisi gören Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 61 yaşındaki kadının yaklaşık 1 ay önce annesinin hayatını kaybettiği, bu nedenle bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu iddia edildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kanser tedavisi gören ve tiroid hastası olan Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, evde yanında kimse bulunmadığı esnada 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Çalışır'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Haberi alan Ayşe Çalışır'ın akrabaları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanığı Mehmet Bozkuş, "Ben burada değildim. Aynı binada oturuyoruz ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Hasta olduğunu biliyorum, ama ben hiç ziyarete gidemedim. kendisini tanımıyorum dışarıda görüyorduk ama zaten uzun zamandır dışarıda da görmedim" dedi.

Öte yandan 61 yaşındaki kadının kadının annesinin yaklaşık 1 ay önce vefat ettiği, bu nedenle Çalışır'ın bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edildi.

Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti
Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti
Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti
Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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