Kanser tarama tırı Sarıoğlan'da

04.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:00

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığına ait kanser tarama tırı ekibi, Sarıoğlan ilçesinde çalışmalara başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tırda meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanser taramaları yapılacağı belirtildi.

Sarıoğlan Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Esra Doğan, kanserde erken teşhisin önemine değindi.

Sağlık Bakanlığı tarafından erken teşhis koyabilmek amacıyla ulusal kanser tarama programı yürütüldüğünü hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara mobil mamografi aracı ile tarama yapılmakta. Meme kanseri dışında ayrıca 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı, 50-70 yaş arası bayan ve erkeklere de kalın bağırsak kanserleri taraması yapılmakta. İlçe sakinlerimizin kanser tarama tırına gösterdiği yoğun ilgi, memnuniyetlerinin bir göstergesi. Sarıoğlan'a bu hizmetin ulaşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Tır, 6 Mart'a kadar ilçede hizmet verecek.

Kaynak: AA