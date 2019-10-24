"Kanser Tarama Tırı" hizmete açıldı

24.10.2019 15:40

Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan Kanser Tarama Tırı belediye önünde gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı törende meme kanserine dikkati çekmek için 500 balon gökyüzüne bırakıldı.

Tütüncü, törenin ardından vatandaşlarla Kanser Tarama Tırında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolle vatandaşların kansere duyarlığını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tütüncü, "Bugün yürüyen, istediğimiz yere taşıyabildiğimiz bir merkeze sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Kadınlarımızı önemsiyoruz. Onlar bu merkezimizden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu aracımız sadece Kepez'de hizmet vermeyecek. Çevre illerimize de gidecek. Bu sayede vatandaşlarımıza kanser tedavisinde erken teşhisin ne kadar önemli olduğu anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA