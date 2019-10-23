Kanser tarama etkinliği

23.10.2019 16:01

Batman İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, gezici kanser tarama aracıyla merkez Demirlipınar köyünde kadınlara kanser taraması yaptı.

Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin himayesinde gerçeklestirilen etkinlikte KETEM ekipleri, kansere yönelik bilgilendirme, kanser taraması yaptı.

Şahin, yaptığı açıklamada, kanserin yüzyılın en kötü hastalıklarından biri olduğunu, kanserle mücadele konusunda çok iyi çalışma ve çabaların olduğunu söyledi.

Bu konuda hiçbir zaman pes etmeden yollarına devam edeceklerini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Eğer bu projeyle küçük de olsa bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Meme kanseri farkındalık etkinlikleri çok önemli. Ayağınıza kadar gelen bu hizmetlerden ısrarla faydalanın ve faydalanmak için talepte bulunun. Sadece bugün için değil birçok köye bu hizmet götürülecek. Startı burada vermiş bulunmaktayiz. Biz sağlıklı olacağız ki gelecek nesillerimiz de sağlıklı olsun."

Kaynak: AA