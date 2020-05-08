Kanser savar olarak bilinen 'Işkın' tezgâhlarda yerini aldı
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Kanser savar olarak bilinen 'Işkın' tezgâhlarda yerini aldı

Kanser savar olarak bilinen 'Işkın' tezgâhlarda yerini aldı
08.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:13

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın pazar tezgahlarında yerini aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın pazar tezgahlarında yerini aldı. Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışkının faydaları ise saymakla bitmiyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve Anadolu'da yayla muzu olarak bilinen Işkın, Erzincan'da tezgahları doldurdu. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan'ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkın uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Korona virüse karşıda bağışıklığı güçlendirdiği söylenen ışkının kanser hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Işkınla birlikte tezgahlarda yerini çirişte vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor.

Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika'ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor. Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

"Işkın ve çiriş doğal ilaçtır"

Işkın ve çirişin dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden Murat Gül, "Çiriş dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişir. Ispanak gibi yemeği oluyor. Yoğurtlu ve yumurtalı olarak her türlü yemeği olur. Başlı başına bir ilaçtır. Çirişin kilosunu yıl 5 liradan satıyoruz. Işkında aynı şekilde dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişiyor. Koli koli başka illere gönderiyoruz. Müşterilerimiz ışkını çok tercih ediyor. Kansere iyi geldiğini söylüyorlar. Satışlar şuanda gayet iyi. Işkında başlı başına doğal bir ilaçtır. Kilosunu da bu yıl 20 liradan satıyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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