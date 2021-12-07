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Kanser olan genç öğrenci için Erdek yardıma koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kanser olan genç öğrenci için Erdek yardıma koştu

Erdek'te kemik kanseri tedavisi gören öğrenci için vatandaşlar seferber oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Erdek'te kemik kanseri tedavisi gören öğrenci için vatandaşlar seferber oldu. Düzenlenen kampanyada öğrenciye destek için 7 bin lira toplandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencisi için düzenlenen yardım kampanyasında yapılan satışlarda 7 bin lira toplandı. Kemik kanseri tedavisi gören 16 yaşındaki Recep Tunç için vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı kampanyaya vatandaşlar ilgi göstererek, hastalığı yüzünden iki yıldır okuluna ara vermek zorunda kalan öğrenciye destek oldular. Yardım kampanyasına Erdek Belediye Başkanı Ekrem Karışık ve siyasiler de destek verdi. - BALIKESİR

Kanser olan genç öğrenci için Erdek yardıma koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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