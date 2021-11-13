Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi - Haberler
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Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

HAKKARİ'de, kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak (27) için tören düzenlendi.

HAKKARİ'de, kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak (27) için tören düzenlendi. Törenin ardından Özatak'ın cenazesi, Gazi Mahallesi mezarlığına toprağa verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Komando Tabur Komutanlığı'nda görevliyken 27 Temmuz 2021'de 'Yumuşak doku kanseri' teşhisi konulan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastane'nde hayatını kaybetti. Vefat eden Özatak için Hakkari Fatihler Kışlasında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Köktürk, siyasi parti temsilcileri, askerler ve yakınları katıldı.Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Özatak'ın cenazesi, ambulansla Gazi Mahallesi mezarlığına götürüldü, burada dualar eşliğinde defnedildi.


Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Kanser nedeniyle vefat eden Uzman Çavuş Özatak için tören düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

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