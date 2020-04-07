Kanser, Kovid-19 riskini artırıyor
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İstanbul Üniversitesi, Çocukluk, Güncel

Kanser, Kovid-19 riskini artırıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
Kanser, Kovid-19 riskini artırıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi, kanserin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu riskini artıran hastalıklardan olduğunu belirterek, kanser tedavisi gören veya yakın zamanda tedavisi bitmiş hastaların bağışıklık sistemleri baskılandığından enfeksiyona duyarlı olduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Kebudi, "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin dünyanın önemli sağlık sorunlarının başında yer aldığına işaret ederek, erişkinlerde, sigara, sağlıksız beslenme ve enfeksiyonların her yıl yaklaşık 4 milyon kanser olgusunun oluşumundan sorumlu faktörler olduğunu aktardı.

Sigaradan uzak durmanın, bol lifli gıdaların, meyve ve sebzeyi de içeren sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin, aşırı kilo almamanın bazı kanserlerin gelişimini önlemede önemli rol oynadığını belirten Kebudi, şöyle devam etti:

"Çocukluk çağı kanserlerinde ise erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri yoktur, çocuklarda kanseri düşündürebilecek bulgu ve belirtilerin bilinmesi ve erken tanı çok önemlidir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin 500-3 bin çocuk kanser tanısı almaktadır. Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler sonucunda, günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70'i tamamen iyileşebilmektedir. Çocuk hastaların erken tanı alabilmesi için bulgu ve belirtilerin bilinmesi ve bu hastaların tam teşekküllü onkoloji merkezlerinde tedavisi çok önemlidir."

"Sağlık Bakanlığının önerileri takip edilmeli"

Kebudi, bugünlerde gerek Türkiye'de gerekse dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile karşı karşıya olunduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kanser, Kovid-19 enfeksiyonu riskini artıran hastalıklardandır. Kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi, kök hücre nakli, immünoterapi gibi) gören veya yakın zamanda tedavisi bitmiş olan gerek erişkin gerek çocuk hastalar, bağışıklık sistemleri baskılandığından enfeksiyona duyarlıdır. Bu nedenle hem hastalar hem aileleri hem de sağlık çalışanları, başta el yıkama olmak üzere, kişisel korunma önlemlerine azami ölçüde dikkat etmelidir. Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık personeli kişisel korunma önlemlerine uymalıdır. Kanser hastası çocukları takip ve tedavi süreçlerinde Kovid-19 enfeksiyonundan korumada, Sağlık Bakanlığının önerileri, ulusal ve uluslararası kılavuzlar güncel olarak takip edilmeli, bu önerilere göre hareket edilmelidir."

"Çocukluk kanserlerinin birçoğu tedaviyle şifa bulabildiğinden, yeni tanı alan, aktif tedavi gören hastaların tedavilerinin devamı önerilir. Tedavisi bitmiş, düzenli izlemde olan hastaların yakınmaları yoksa hastane kontrolleri, sağlık ekibi ile konuşularak ertelenebilir." ifadelerini kullanan Kebudi, tüm bireylerin mecburi olmadıkça evde kalmalarının, el yıkama başta olmak üzere temizlik kurallarına dikkat etmelerinin, kişilerin birbirinden en az 1 metre uzakta durmalarının önerildiğini hatırlattı.

Kebudi, hastaların ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olduğunda, hastanenin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini aktararak, Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumların önerilerine uyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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