Kanser ilaçlarını çalıp yurt dışına göndermeye çalışan 1 kişi yakalandı
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Kanser ilaçlarını çalıp yurt dışına göndermeye çalışan 1 kişi yakalandı

Kanser ilaçlarını çalıp yurt dışına göndermeye çalışan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yüklü miktarda kanser ilacını 'hastalara verilmiş' gibi gösterip el altından yurt dışı piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

İstanbul'da yüklü miktarda kanser ilacını 'hastalara verilmiş' gibi gösterip el altından yurt dışı piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Polis, yakalanan şüphelinin arkasındaki şebekeyi araştırıyor.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 600'e yakın kanser ilacının bir kişi tarafından Hindistan, Malezya ve Afrika ülkelerine göndermek üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lirayı bulan 300 miligramlık 598 adet kanser ilacıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişiyi tespit eden emniyet ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İstanbul polisince 15 Haziran'da Kadıköy'de bir eve düzenlenen operasyonlarda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yürütülen operasyonda, hastalara verilmesi gereken ve piyasa değeri 23 milyon lira civarında olduğu saptanan 600'e yakın kanser ilacı ele geçirildi.

Polis, zanlının arkasında şebeke olup olmadığını araştırıyor.

Ele geçirilen ilaçların, sadece hastanelerde kişiye özel verildiği, eczanelerde yasal olarak satışı yapılmadığı kaydedildi. Kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan söz konusu ilaçların, yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Ülke dışına çıkarılmadan ele geçen ilaçlar ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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