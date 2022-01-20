Kanser hastasıyken biriktirdiği parayla aldığı motosiklet çalındı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de bir gencin, gırtlak kanseriyken mücadele ederken biriktirdiği parasıyla aldığı motosikleti hırsızlar tarafından çalındı. Sitenin kapalı otoparkında duran otoparkın bir dakika içinde çalınma anı kameralar yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin otoparkında duran 34 AL 5879 plakalı motosiklet, hırsızlar tarafından çalındı. Sitenin otoparkına giren hırsızlardan biri, otoparkta duran motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Hırsız, daha sonra motosikleti eliyle iterek dışarı çıkardı. Dışarı çıkardığı motosikletin üzerine atlayan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bir gün sonra motosikletinin çalındığını fark etti

Motosikletin sahibi Güney Erkan, olaydan bir gün sonra sitede yaşayan babasının yanına geldi. Babasının kendisine, 'Soğuk havada neden motosiklet sürüyorsun?' diye soru sormasına şüphelenen Erkan, sitenin otoparkına indi. Motosikletini park ettiği yere gittiğinde ise motosikletinin orada olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını izleyen Erkan, motosikletinin hırsızlar tarafından çalındığını fark etti.

' Kanser hastasıyken 3 sene çalışıp aldığım motosikletimi 1 dakikada çaldılar'

Güney Erkan, "17 Ocak tarihinde saat 19.00 sıralarında, yerini bildikleri motosikletimi çaldılar. Direksiyon kilidini kırıp, kapıdan gidiyorlar. Çocukları tanımıyorum. Plan kurmuşlar. Olaydan bir gün sonra buraya babamın yanına geldim. O zaman motosikletimin çalındığını fark ettim. Babam, 'Bu soğukta neden motosiklet sürüyorsun?' dediğinde, 'Ben motosikletle çıkmadım' dedim. Babam da o sırada çalındığını fark etti. Hırsız motosikleti aldıktan sonra iterek kapıya kadar getirmiş. Kapıdan çıkarttıktan sonra koşarak aşağı doğru gitmiş. Daha sonra gördük ki, motosikletimi kamyonetin içine yüklüyorlar. 3 kişilermiş. Videoyu çeken bir arkadaş görmüş onları. Kanser hastasıydım. 3 sene çalışıp, kuruş kuruş biriktirerek motosikleti aldım. Bu kişiler benim 3 senede aldığım motosikleti 1 dakika içinde çaldılar. Bütün sermayemi götürdüler" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, 2 hırsızın bir motosikletle sitenin önüne geldiği, hırsızlardan birinin kapalı otoparkın içine girdiği, otoparkın köşesinde bulunan motosikleti aldıktan sonra iterek dışarı çıkardığı, koşarak hız verdiği motosikletin üzerine atlayıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan çalınan motosiklet, farklı bir yerde panelvan bir minibüsün arkasına yüklenirken görüntülendi. Durumdan şüphelenen çevredeki bir şahıs o anları saniye saniye cep telefonuna kaydetti. - İSTANBUL