Kanser hastasının yol sorunu Başkan Zorluoğlu'na ulaştırılan mesajla çözüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanser hastasının yol sorunu Başkan Zorluoğlu'na ulaştırılan mesajla çözüldü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan kişinin, kanser hastası amcasının akülü aracıyla ilerlemekte güçlük çektiği yolunun yapılmasını sağladı.

31.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:34

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan kişinin, kanser hastası amcasının akülü aracıyla ilerlemekte güçlük çektiği yolunun yapılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinin Derecik Mahallesi'nde yaşayan Tuncay İskefiyeli, kanser hastası amcası Baki İskefiyeli'nin fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinden Başkan Zorluoğlu'na gönderdi.

İskefiyeli, mesajında, "Başkanım amcam kanser tedavisi görüyor. Güneşli havalarda dışarı çıkıp akülü arabasını sürebiliyor fakat yol çakıllı olduğu için çok zorlanıyor, bazen de düşüyor. Sizden 500-600 metrelik yolun asfaltlanmasını rica ediyor." ifadesine yer verdi.

Bunun üzerine İskefiyeli'ye yanıt veren Başkan Zorluoğlu, konuyu ilgili kişilere ilettiğini belirtti.

Zorluoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Baki İskefiyeli'nin evine giden yolu 2 günlük çalışmayla asfaltladı.

Yapılan çalışmaları izleyen Baki İskefiyeli, Zorluoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

İskefiyeli, yeğeninin fotoğrafını çekerek Büyükşehir Belediyesine gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, belediye bize hemen yardımcı oldu. Yol bozuk olduğu için arabamla gidip gelemiyordum. İnşallah bundan sonra daha rahat gezebileceğim. Mesajımıza hemen cevap veren ve yolumuzu asfaltlatan Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum."

Kanser hastasının yol sorunu Başkan Zorluoğlu'na ulaştırılan mesajla çözüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Haber
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler Haber
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Kabak Mete Gazoz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kanser hastasının yol sorunu Başkan Zorluoğlu'na ulaştırılan mesajla çözüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:35:11. #1.14#
title