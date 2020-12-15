Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek
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Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek

15.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:03
Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, gırtlak kanseri tedavisi gören Hasan Ruhsaran (52), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, gırtlak kanseri tedavisi gören Hasan Ruhsaran (52), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi. Bakan Soylu bu isteği geri çevirmeyerek kanser hastası vatandaşa konuşma cihazı gönderdi.

Yusufeli ilçesinde, gırtlak kanseri tedavisi gören Hasan Ruhsaran (52), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi. İsteğe yanıt veren Bakan Soylu, kaymakamlık aracılığı ile Ruhsaran'a konuşma cihazı gönderdi.

Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde yaşayan ve taş duvar ustalığı yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Hasan Ruhsaran'a, gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavisinin ardından rahat konuşamayan Ruhsaran, elektronik cihaza ihtiyaç duydu. Hastalığından dolayı çalışamayan ve maddi açıdan da zor durumda olan Ruhsaran, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Bakan Soylu da bunun üzerine Yusufeli Kaymakamlığı'na talimat verdi. Kaymakamlık tarafından temine dilen cihaz, Ruhsaran'a ulaştırıldı. Ruhsaran, duygularını kağıda yazarak Bakan Soylu ve ilgililere teşekkür etti.

Bakan Soylu'ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin. Başta Bakan Soylu olmak üzere ilgilenenlere, kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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