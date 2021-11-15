Kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar etti

VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde kanser hastası muhtar, tedavi gördüğü hastanenin otoparkında intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesi Çırak Mahallesi'nin muhtarı H.Ç. (56), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sabah saatlerinde hastanenin otoparkına gelen H.Ç., elindeki silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan H.Ç., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Muhtar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - VAN

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