Kanser hastası Moldova uyruklu kişi, yavru köpeğe sahip çıktı

Keşan ilçesinde kanser hastası Moldova uyruklu Valeria Çaputlu, köpeğin saldırması sonucu bir bacağını kaybeden yavru köpeği sahiplendi.

Keşan ilçesinde kanser hastası Moldova uyruklu Valeria Çaputlu, köpeğin saldırması sonucu bir bacağını kaybeden yavru köpeği sahiplendi.

Sokakta büyük bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan yavru köpeği alarak veteriner kliniğine götüren Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, derneğin sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Bunun üzerine, ön bacaklarından biri ampute edilen yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılayan Valeria Çaputlu, KE-HAYKO yöneticileri ile irtibat kurarak, yavru köpeği sahiplendi.

Çaputlu, yaptığı açıklamada, uzun süredir Türkiye'de yaşadığını, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

"Esila" adını verdiği yavru köpeği sahiplendiğini anlatan Çaputlu, şöyle konuştu:

"Ben karaciğer kanseriyim. Esila da benim gibi eksik. Birbirimizi tamamlamış olduk. Artık bizim 5 bacağımız var. Esila ile iyileşip balkonumuzdan kuşlara havlayacağız. İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda Esila'ya bir sandalye buldum. Ayrıca Bulgaristan'da bir doktora ulaştım. Kendisi protez bacak yapılabileceğini söyledi. Virüs salgını geçtikten sonra belki de bir yurt dışı seyahati yapabiliriz."

Kaynak: AA