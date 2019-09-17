Kanser hastası kadından bir ilk: Manş Denizi'ni hiç durmadan dört kez yüzerek geçti

17.09.2019 13:45

İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş denizini dört kez hiç durmadan yüzerek geçen Amerikalı yüzücü Sarah Thomas bu başarıya imza atan ilk kişi oldu. 37 yaşındaki Colorado'lu kadın 54 saat boyunca kulaç attı, enerji toplamak için sadece protein içerikli sıvı gıdalar tüketti. Teorik olarak 130 kilometre yapması gereken Sarah Thomas, Manş denizindeki güçlü akım nedeniyle toplam 210 kilometre yüzdü.



Thomas için rekor başarı göğüs kanserine yakalandıktan bir yıl sonra gerçekleşti. Başarısını kanserle mücadele eden hastalara adadığını söyleyen Thomas, zorlu süreç zarfında birçok denizanası ve balık gördüğünü belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle