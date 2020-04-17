Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz: Koronavirüs nehirse, kanser bir okyanus Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını başladığında zorlu bir kemoterapi sürecinin ortasındaydı.

Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını başladığında zorlu bir kemoterapi sürecinin ortasındaydı. Kanser tedavisi sürecini Instagram'daki binlerce takipçisiyle paylaşan Yılmaz, şimdi kemoterapi sırasında bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle koronavirüse karşı savunmasız. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com