Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz: Koronavirüs nehirse, kanser bir okyanus
Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını başladığında zorlu bir kemoterapi sürecinin ortasındaydı.
17.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:37
Kanser hastası Demet Işıl Yılmaz, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını başladığında zorlu bir kemoterapi sürecinin ortasındaydı.
Kanser tedavisi sürecini Instagram'daki binlerce takipçisiyle paylaşan Yılmaz, şimdi kemoterapi sırasında bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle koronavirüse karşı savunmasız. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com