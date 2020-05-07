Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay
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Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay

Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay
07.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:35

Ankara 13. İş Mahkemesi, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 5 yaşındaki çocuğun tedavisi için gerekli olan ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

Ankara 13. İş Mahkemesi, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 5 yaşındaki çocuğun tedavisi için gerekli olan ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

İstanbul'da yaşayan Derya ve Onur Yeter çiftinin 5 yaşındaki çocukları Mehmet Emin Yeter'e 2019 yılının Şubat ayında nöroblastom teşhisi kondu. Tedavisi için ailesiyle İzmir'e gelen Mehmet Emin Yeter için uygulanan kemoterapi ve cerrahi operasyonlar hastalığın ilerlemesini durduramadı.

Yeter'in tedavisi için gerekli olan yüksek bedelli ilacı, ailesi kendi imkanlarıyla sadece 1 ay tedarik edebildi.

Aile, ödenen ilaç bedelinin faiziyle birlikte ve tedavi boyunca Tu¨rk Eczacılar Birligˆi Yurt Dıs¸ı I·lac¸ Temin Birimine kesintisiz olarak o¨denmesi ic¸in SGK'ya başvurdu.

SGK, söz konusu ilacın, Sağlık Uygulama Tebliği Ek-4/A ve Ek-4/C listelerinde yer almadıgˆı gerekc¸esiyle ailenin başvurusunu reddetti.

Aile, avukatları Ali Samsum aracılığıyla Ankara 13. İş Mahkemesi'ne "çocuklarının kanser hastası olduğu, dava dilekçesinde belirtilen ilacın kullanılmasının çocukları açısından hayati öneminin bulunduğu, davalı idarenin bu ilacın bedelinin o¨denmesine ilis¸kin bas¸vurunun reddi yo¨nu¨nde idari is¸lem tesis ettigˆi, bunun u¨zerine tedbir kararı verilmesi" talebiyle dava açtı.

Talebi inceleyen Ankara 13. İş Mahkemesi, davacının talebinin kabulüne, davacının ilaç bedelinin karşılanması talebinin reddine yönelik işlemin yürütmesinin durdurulmasına, dava sonuçlanana kadar tedaviye yo¨nelik ilacın bedelinin, doktor raporunda gerekli go¨ru¨len tedavi su¨resi boyunca ilacın ithalinde yetkili olan kurulus¸a ödenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 14 Nisan tarihli kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu hastalıgˆın tedavisinde kullanılan ilac¸ların bedelinin kars¸ılanması noktasında Sosyal Gu¨venlik Kurumunun mali imkanları o¨lc¸u¨su¨nde ve yu¨ru¨rlu¨kteki hukuk kuralları c¸erc¸evesinde belli bir yu¨ku¨mlu¨lu¨k altında oldugˆunu du¨s¸u¨nmek kac¸ınılmazdır. I·nsan hayatının o¨nemi go¨zetildigˆinde aksi yo¨nde bir hukuksal yorum yapılması mu¨mku¨n degˆildir.

SGK'nin ölümcül sonuçları olan bir hastalığın tedavisi için kullanılacak ilacın bedelinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddi yönündeki işlemin, hukuka aykırı olduğu yönünde kuşku bulunmamaktadır. Tedbir kararı verilmemesi halinde telafisi imkansız zararların ac¸ıgˆa c¸ıkabilecegˆi anlas¸ılmaktadır. Dava dosyası degˆerlendirildiğinde davacının, davanın bu as¸amasında haklılıgˆını yaklas¸ık olarak ispat etmis¸ oldugˆu ve tedbir kararı verilmesinin hukuki s¸artlarının mevcut oldugˆu sonucuna ulas¸ılmıs¸tır."

"En geç 25 Mayıs'a kadar hastaneye ulaşması gerekmekte"

Ailenin avukatı Ali Samsum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavide söz konusu ilacın kullanılmasının hayati önemi olduğuna dair 3 uzmanca hazırlanan rapor bulunduğunu, bu ilacın bir aylık maliyetinin yaklaşık 38 bin avro (300 bin lira) olduğunu belirtti.

SGK'nin, tedavide mutlaka kullanılması gereken ilacın karşılanması talebini reddettiğini ifade eden Samsum, bu tutumun yapısal ve ciddi ihlale yol açtığını savunarak, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararı sonrası SGK'ya başvurduk. Karar doğrultusunda ailenin binbir zorlukla aldığı borçlarla ilacın temini için harcadıkları bedelin geri ödenmesi ve bundan sonraki kürlerin temin edilmesi adına ilaç bedelinin doğrudan kurumca ödenmesi ve tedavinin aksamaması adına ilacın en geç 25 Mayıs 2020 tarihinde Mehmet Emin Yeter'in tedavi gördüğü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırılmasını talep ettik. Bu noktada işin aciliyetinin farkında olduklarından SGK yetkililerinin de gerekli hassasiyeti göstererek ilacı vaktinden evvel temin edeceklerine inanıyorum."

Baba Onur Yeter, kararı SGK'ye ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim daha gücüm yok. Bu ilacın bir an evvel tedarik edilmesi benim yavrum ve yavrum gibi aynı rahatsızlığa sahip olanlar için çok lazım. Bu ilacı alma zorunlulukları var. Başka bir çıkışımız yok. Doktorumuzun söylediği son alınabilecek tek ilaç bu. Bir çocuk hasta oluyor ama bütün aile hasta oluyor ve dağılıyor. Neyim varsa veririm yeter ki tedavisi bitsin."

Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay

Kaynak: AA

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