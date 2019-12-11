Kanser hastası 2 çocuk annesi AKMEK kursu ile geleceğe umutla bakıyor

11.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:10

Aksaray'da 7 yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve 5 yıl öncede trafik kazası sonucu beyin travması geçiren 2 çocuk annesi Şeyda Coşkun, Aksaray Belediyesinin açtığı Aksaray Beledieysi Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile şimdi geleceğe umutla bakıyor.



AKMEK her yıl binlerce kursiyeri meslek ve sanatla buluşturuyor. AKMEK ile kendi işini kuranların yanında birçok kişi kişisel gelişimlerine katkı sağladı ve mesleki beceri kazandı. Meslek ve sanat kursları, boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler hanımlara önemli fırsatı sunarken birçok hanım meslek veya sanat öğrenmenin yanında yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.



5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda kafa travması yaşayan ve tedavi sonrasında eşinin desteğini alarak AKMEK'e kayıt yaptıran 52 yaşındaki Şeyda Coşkun, yağlı boya kursuna devam ettiği süre boyunca AKMEK'i çok sevdi. Kurslar motivasyonunu arttırdı. Arkadaşları ve hocalarının katkılarıyla çini ve porselen boyama kurslarına kayıt yaptırdı. Şimdide kayıt rölyef kursuna devam ediyor.



AKMEK'e kursları ile moral bulduğunu söyleyen Şeyda Coşkun, "Daha öncesinde kanser hastalığına yakalanmıştım. 2015 senesinde trafik kazasında kafa travması yaşadım. Hafıza problemlerim başladı. Eşimin desteği ile AKMEK'e geldim. Burada moral buldum, unutkanlığım azaldı. Arkadaşlarımı ve hocalarımızı çok sevdim. Son 5 yıldır her dönem yeni bir kursa kayıt oldum" dedi. AKMEK bünyesinde açılan kursların hanımlar için bir fırsat olduğunu değerlendiren Şeyda Coşkun, "Burada geldiğim için çok memnunum. Çünkü insanların bir takım sıkıntıları olabiliyor. Ama burada yaptığımız işlerle sıkıntımızı unutuyoruz. Yaptığımız işleri arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Sohbet ediyoruz. Hocalarımız zaten bizlerle hep yakından ilgileniyorlar. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum bizlere böyle bir imkanı sunduğu için. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum böyle yerlerin açılmasına öncülük ettiği için" ifadelerini kullandı.



Özellikle hanımların yoğun ilgi gösterdiği AKMEK 2019 - 2020 döneminde 5 farklı merkezden kursiyerlerine hizmet veriyor. AKMEK Merkez binası olmak üzere Kültürpark Spor Salonu, Selime Sultan, Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi ve geçtiğimiz günlerde açılan Necmiye Sultan Kadın Aktivite ve Etkinlik Merkezinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı branşlarda kurslar devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA