Kanser hastalığından korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çektiler

EÜ 1 No'lu Öğrenci Yemekhanesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz ile EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer'in yanı sıra; çok sayıda akademisyenve öğrencikatıldı. Kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte,EÜ 1 No'lu yemekhane önünde mandalina dağıtıldı.

Etkinliğin temasını, Uluslararası Kanserle Mücadele Örgütü'nün (UICC) hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla belirlediği "Close The Care Gap" sloganı ve turuncu rengi oluşturdu. EÜ kampüsünde turuncu maskeler takılarak, İzmir'in de simgesi olan turuncu mandalinalar dağıtıldı. EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer, etkinlikte farkındalık yaratmanın yanı sıra sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

"Beslenme bu konudaki en önemli faktörlerden biri"

Sağlıkta korunma, erken tanı ve tedavideki farkların kapanmasının önemine dikkat çeken EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamer, "Merkez olarak, EÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Birliği ile birlikte Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği düzenledik. Etkinliğimizde UICC tarafından 2022 yılı için belirlenen turuncu rengini ön plana çıkarttık. Bu nedenle Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında kullandığımız maskelerimizde turuncu rengi tercih ettik. Sağlığımızı korumak adına doğru beslenmenin önemini vurgulamak için ilimizin güzel meyvelerinden biri olan turuncu mandalinalar dağıttık. UICC tarafından belirlenen 'Close The Care Gap' sloganı kapsamında farklılıkların sağlıkta korunma, erken tanı ve tedavideki farkların kapatılması konularının altını çizmek istedik. Bu noktada beslenme en önemli faktörlerden biri olduğundan, sağlıklı beslenmeyi herkese öğretmemiz gerekiyor. Bu çatı altında eğitim ve öğretim gören ya da mezun olan tüm öğrencilerimizin sağlıklı yaşam konusunda bilgi sahibi olmasını istiyoruz" dedi.

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