Kanser hastalığında yeni yöntemlerle erken tanı ve etkili tedavi imkanı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Selçuk Cemil Öztürk, kanser hastalığında bilim insanları tarafından geliştirilen yeni yöntem ve uygulamalar sayesinde erken tanı ve etkin tedavinin mümkün hale geldiğini bildirdi.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, kanserde girişimsel tedavi yöntemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle son dönemde geliştirilen pek çok uygulama sayesinde erken tanı ve etkin tedavinin mümkün hale geldiğini belirten Öztürk, kanser tedavisinde girişimsel yöntemlerin etkinliğini anlamak için öncelikle geleneksel yöntemlere değinmek gerektiğini kaydetti. Söz konusu geleneksel yöntemlere değinen Öztürk, kanser hastalığında mutlaka baştan sona kişiselleştirilmiş bir tedavi planı olması gerektiğini vurguladı.

Öztürk, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani bir kanser hastalığına yönelik tedavi planı oluşturulurken kanserin türü ve kaynaklandığı doku gibi noktalarla birlikte kişinin yaşı, cinsiyeti, mevcut sağlık durumu, eşlik eden kronik hastalıkların varlığı, ailede var olan genetik-kronik hastalık öyküsü dahi göz önünde bulundurulmalıdır. Kişiselleştirilmiş kanser tedavisi yalnızca bu şekilde mümkün olur. Kanser tedavisi için genel yaklaşım radyoterapi ve cerrahi gibi bölgesel etkili tedavilere, tüm vücut sistemini etkileyen medikal-ilaç tedavilerine kadar geniş bir spektrum şeklindedir. Geleneksel yöntemlerle tüm kanser hastalıklarına aynı şekilde yaklaşılır ve tüm hastalar için en etkili sonuç beklenirdi ancak bu, günümüzde kabul edilmemektedir."

Öztürk, kanser tedavisini planlamada hekim deneyiminin önemli olduğunu, doğru tedavi planını oluşturabilmek için güncel yaklaşımları anlık takip etmek ve yeniliklere açık olmak gerektiğini vurguladı.

Kanser hastalığında uygulanan girişimsel tedavi yöntemleri

Selçuk Cemil Öztürk, kanser hastalığında girişimsel tedavi yöntemlerine değinirken, bu yöntemlerin her kanser türü ve hastası için uygun olmayabileceğini belirtti.

Kanser hastalıklarına yönelik uygulanan girişimsel tedavi yöntemlerine her gün yenisinin eklendiğini ancak bunların çoğunun henüz gelişim aşamasında olduğunu aktaran Öztürk, "Günümüzde etkinliği kanıtlanmış girişimsel yöntemlerin başlıcaları; radyofrekans ablasyon, radyonükleer tedaviler, lokal-girişimsel kemoterapiler ve benzeri şeklinde sıralanabilir. Yaygın kullanılan bir diğer girişimsel tedavi yöntemi kanserli hücrelerin saptanarak 50-100 derece gibi yüksek sıcaklıklarla ısıtılması şeklinde uygulanan radyofrekans ablasyon tedavisidir." ifadelerini kullandı.