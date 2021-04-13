Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, Yalıhüyük'te toprağa verildi
Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Vahit Uçar, memleketi Yalıhüyük ilçesinde toprağa verildiIsparta İl Emniyet Müdürlüğü Gelendost İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Vahit Uçar (31), kanser tedavisi gördüğü Konya'da hayatını kaybetti.
Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Vahit Uçar, memleketi Yalıhüyük ilçesinde toprağa verildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Gelendost İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Vahit Uçar (31), kanser tedavisi gördüğü Konya'da hayatını kaybetti.
Uçar'ın cenazesi, öğle namazının ardından Yalıhüyük Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törenin ardından Uçar'ın silah arkadaşları, tabuta sarılan Türk bayrağını, baba İsmail Uçar'a teslim etti.
Uçar'ın Yalıhüyük eski belediye başkanlarından İsmail Uçar'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Cenaze törenine Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya ve Uçar'ın silah arkadaşları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay