Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi

Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastası vatandaşların çocuklarına yönelik Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastası vatandaşların çocuklarına yönelik Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği üyelerinin çocuklarının, bulundukları ortamdan bir nebze olsa da uzaklaşmalarını ve stres atmalarını sağlamak için Eğil gezisi organize etti.

Eğil'in tarihi ve inanç turizmine yönelik mekanlarını gezme fırsatı bulan çocuk ve gençler, ilçenin doğal güzelliklerini görmek için Dicle Barajı'nda tekne turuna katıldı.

Çeşitli ikramların da yapıldığı gezi sonunda çocuk ve gençlere tişört ve şapka hediye edildi.

Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi
Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi
Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Kaan Yıldırım Levent Yüksel Burak Özçivit
Spor Arda Turan Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:45:00. #1.15#

title