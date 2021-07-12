Kanser hastalarının çocukları için Eğil'e gezi düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastası vatandaşların çocuklarına yönelik Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastası vatandaşların çocuklarına yönelik Eğil ilçesine gezi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği üyelerinin çocuklarının, bulundukları ortamdan bir nebze olsa da uzaklaşmalarını ve stres atmalarını sağlamak için Eğil gezisi organize etti.

Eğil'in tarihi ve inanç turizmine yönelik mekanlarını gezme fırsatı bulan çocuk ve gençler, ilçenin doğal güzelliklerini görmek için Dicle Barajı'nda tekne turuna katıldı.

Çeşitli ikramların da yapıldığı gezi sonunda çocuk ve gençlere tişört ve şapka hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin