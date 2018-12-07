Kanser Hastalarına Peruk İçin Ücretsiz Saç Kesiyor

Osmaniye'de kadın kuaförlüğü yapan Buğra Mansuroğlu, kanser tedavisi görürken saçlarını kaybedenlere peruk yapılması için saçını bağışlamak isteyen müşterilerinin saçını ücretsiz kesiyor.

10 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Buğra Mansuroğlu, bir derneğin saç bağışı kampanyasını görmesinin ardından kampanyaya destek vermek istedi.

Sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlatan Mansuroğlu, kanser tedavisi görürken saçlarını kaybeden hastalara peruk yapılması için saçlarını bağışlamak isteyen kadınların saçını ücretsiz keseceğini duyurdu.

Bir kaç aylık sürede 60'dan fazla kadın müşterisinin saçlarını ücretsiz kesip derneğe bağışlayan Mansuroğlu, 20'den fazla kanser hastasının peruğa kavuşarak moral bulmasını sağladı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada bir derneğin kanser hastaları için saç bağışı kampanyasını sosyal medyada gördükten sonra kampanyaya destek verdiğini aktaran kuaför Buğra Mansuroğlu, toplumsal sorumluluk gözeten bir kampanyanın içinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Saçlarını bağışlamak isteyen müşterilerinin saçlarından en az 30 santimetre olmak üzere kestiğini ifade eden Mansuroğlu, "Osmaniye'de bunu ilk yapan kuaför benim. Türkiye'de 100'e yakın kuaför bu kampanyaya destek veriyor. Şu ana kadar 60'tan faza misafirimizin saçını kestik. Bu saçlar tedavi görürken saçını kaybedenlere peruk oluyor." dedi.

Kampanyaya kadınların ilgi gösterdiğini ve bunun kendisini mutlu ettiğini kaydeden Mansuroğlu, "Kanser hastalarının en önemli ilacı moral. Bir bayan için saç ne kadar önemli, söylememe gerek yok. Bugüne kadar 20'den fazla kanser hastasına moral olduk. İki veya üç müşterimizin kesilen saçından bir peruk yapılabiliyor. Bu nedenle çok daha fazla saça ihtiyacımız var. Kadınların bu kampanyaya daha fazla destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yıllardır kestirmediği saçını kampanya için bağışlayan Öznur Saban da saçlarını çok sevdiğini ve yıllardır hiç kestirmediğini kaydetti. Ablasının kampanyadan haberdar olup kendisine haber verdiğini belirten Saban, "Annemi de kanserden kaybettim. Onlara derman olamıyoruz ama yüzlerindeki tebessümün sebebi olabiliriz, birinin mutluluğuna vesile olabiliriz. Bu sadece onların değil, bir gün bizim de başımıza gelebilir." ifadelerini kullandı.