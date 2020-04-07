Kanser hastalarına "evde izolasyona devam edip sağlıklı beslenin" önerisi
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Turhal, Sağlık

Kanser hastalarına "evde izolasyona devam edip sağlıklı beslenin" önerisi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Serdar Turhal, kemoterapi hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de tedavilerini aksatmaması gerektiğini belirterek, "Hastaların açıklanan kurallara harfiyen uyması hatta ekstra tedbirler alması gerekiyor.

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:22
Kanser hastalarına

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Serdar Turhal, kemoterapi hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de tedavilerini aksatmaması gerektiğini belirterek, "Hastaların açıklanan kurallara harfiyen uyması hatta ekstra tedbirler alması gerekiyor. Evlerde de izolasyonlarına devam etmeliler, sağlıklı beslenip egzersizle desteklemeliler." dedi.

Turhal, AA muhabirine, Kovid-19'un küresel bir sorun olduğunu, dernek olarak kanser hastası ve hasta yakınları için Onkoloji Hastaları Danışma Kurulu oluşturduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının Pandemi Danışma Kurulunda olan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanını da kurula davet ettiklerine değinen Turhal, onkologlar için kanser hastalarına pandemi sırasında yaklaşımla ilgili öneriler kılavuzu hazırladıklarını ifade etti.

Turhal, onkoloji hastalarının bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu

"Hastaneye gelen kanser hastaları koronavirüs için taranmalıdır. Sorun varsa öncelik Kovid-19 hastalığının tedavisidir ancak hastalarımızın büyük çoğunluğu için böyle bir durum yok. Hastalarımızın kemoterapilerinin aksamaması gerekiyor. Onun için onkoloji polikliniklerine gelsinler, doktorlarıyla görüşsünler. Kemoterapi alan hastaların tedavisinde pandemi sırasında birtakım değişiklikler yapılabilir. Kemoterapinin eğer bir kısmı ağızdan verilebilecekse buna geçilmeli ama tümden durdurulması mümkün değil. Kemoterapi hastaları kesinlikle bu salgın sürecinde tedavilerini aksatmamalıdır. Hastaların açıklanan kurallara harfiyen uyması hatta ekstra tedbirler alması gerekiyor. Evlerde de izolasyonlarına devam etmeliler, sağlıklı beslenip egzersizle desteklemeliler."

"Kanser hastaları virüse karşı tedbirli olmalı"

Kanser hastalarının, Kovid-19'a yakalanması durumunda seyirlerinin daha ağır olduğunu anlatan Turhal, hastanın yanında mümkün mertebe refakatçi olmaması, eğer olması gerekiyorsa da hastanenin dışında beklemesi gerektiğini söyledi.

Takipli hastalara, doktorlarına danışmalarını gerektiren acil bir şikayetleri yoksa poliklinik ziyaretlerini ötelemesini öneren Turhal, Sağlık Bakanlığının her türlü ekipmanı sağladığını ancak yine de ihtiyaç olması halinde onkologların her türlü ekipman ihtiyacını karşılayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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