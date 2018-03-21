Kanser Hastalarına "Ebru"Lu Terapi

Muğla'da kanser hastaları, tedavi süreci sonrası ebru sanatı sayesinde moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyor.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülen "Ebru ile Kanseri Yen" kursuna katılan 10 kadın kursiyer, Konakaltı Kültür Merkezi'ndeki atölyede sanatın inceliklerini öğreniyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentte sosyal projelere önem verdiklerini söyledi.

Kursa katılan kadınların birçoğunun kanseri yendiğini belirten Gümüş, "Kanser hastalığını yenen vatandaşlarımıza yönelik geçen yıl 'Dansla Kanseri Unut' etkinliği yapmıştık. Bu sene de ebru kursu açtık. Kadınlarımız katıldıkları kursla mutlu oluyor." dedi.

Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Kerkez ise kursa katılan kadınların moral ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Kanseri atlatan kişilerle birlikte olmanın, destek vermenin son derece önemli olduğunu aktaran Kerkez, kurulan güzel dostluklarla kursiyerlerin yalnız olmadıklarını hissettiğini dile getirdi.

Kursiyerlerden Saynur Atilla, uzun süren tedavisinin ardından kanseri yendiğini, ebru yaparak kendini iyi hissettiğini söyledi.

Cennet Ok ise iki ay önce tamamlanan tedavisinin ardından yaptığı ebru sanatıyla mutluluğu yakaladığını ifade etti.

Çalışmalar, açılacak sergi ile halkın beğenisine sunulacak.