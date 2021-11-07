Kanser hastalarına destek için saçlarını kazıttılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 kişi, kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak, kan bağışı çağrısında bulunmak için saçlarını kazıttı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve hobi tutkunlarını bir araya getiren "HobiFest 2021" kapsamında Antalya Kan Bankası Grubu, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde program gerçekleştirdi.

Grup Başkanı Emin Balin, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kanser hastalarının ihtiyacı olan kan ve trombosit bağışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hastanelerde hayatın tatil, yılbaşı olmadan devam ettiğini, sürekli kan ve trombosit ihtiyacı olduğunu dile getiren Balin, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Etkinlikte, ilk olarak Emin Balin'in saçlarını 9 yaşındaki lenf kanseri tedavisi gören Samet Cazgır kesti. Programda, yaklaşık 50 kişi saçlarını kazıttı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de konuşma yaparak destek verdi.

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