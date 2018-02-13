Kanser Hastalarına Destek İçin Saçını Hediye Etti

KANSER hastalarına destek için başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasına katılan Samsun'da ortaokul öğrencisi İklim Kılıç (12), 10 yıl uzattığı ve 2 yıl önce kestirdiği saçlarını lösemi tedavisi gören Melek Özdin'e (13) hediye etti.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından başlatılan ve kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik sorunları azaltmayı hedeflenen 'Saçım saçın olsun' kampanyasına İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nın 6'ncı sınıf öğrencisi İklim Kılıç da destek verdi. İklim, kampanyaya 10 yıl uzattığı ve 2 yıl önce kestirip sakladığı saçlarıyla katıldı. İklim, saçlarını Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı'nda (LÖSAM) lösemi hastası Melek Özdin'e hediye etti.

Sınıf arkadaşları ile birlikte LÖSAM'ı ziyaret eden İklim Kılıç, " Türkiye geneli başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasından etkilendim. 10 yıldır uzattığım saçlarımı 2 sene önce kestirmiştim. Melek arkadaşıma hediye ettim. Herkes böyle bir şey yapmalı çünkü çok mutluluk verici bir şey" dedi.

Öğrencilere lösemi hakkında bilgi veren Samsun LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz ise İklim Kılıç'ın davranışı karşısında duygulandığını ifade etti. Öğrenciler daha sonra lösemili hastalara şiirlerini okudu. - Samsun