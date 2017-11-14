Kanser Hastalarına Avrupa Standartlarında Tedavi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yoğunluk ayarlı LINAC Radyoterapi cihazı tahsis edildi.



KOÜ Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinde kalitenin daha da arttırılması için bir yeniliğe daha imza atıldığını söyledi.



Kanser hastalarının daha modern yöntemler kullanılarak tedavi edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye yoğunluk ayarlı Lineer Akseleratör (LINAC Radyoterapi Cihazı) tahsis edildiğini belirten Aksu, "Günde 140-150 civarı kanser hastasına radyoterapi yöntemi uyguladığımız hastanemizde 2 adet radyoterapi cihazımız zaten mevcuttu. Bu cihaz diğerlerinden farklı olarak daha gelişmiş yoğunluk ayarıyla daha hızlı radyoterapi yapmamızı sağlıyor." diye konuştu.



Aksu, halk arasında "nokta atış" diye bilinen yöntemle daha küçük bir alana yüksek dozda ışın vererek etkili bir tedavi uyguladıklarını dile getirerek, bu cihazın en küçük tümörlere bile yüksek dozda ışınlar vererek tedavi sürecinde olumlu sonuçlar almalarını sağladığını ifade etti.



Kanser hastalarına Avrupa standardının üstünde hizmet sunduklarını vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bolu, Düzce, Bilecik gibi illerde radyoloji cihazı olmadığı için Kocaeli Üniversitesi'nin çevre illere hitap eden bir potansiyeli var. Üniversitemizin mevcut altyapısına bu cihazın dahil olmasıyla birlikte radyoterapi tedavisinde Avrupa ve Amerika standartlarının üstüne çıktık. Türkiye'deki en üst teknolojiye sahip cihazlardan biri bizim üniversitemize kuruldu. Bu da hastalarımıza radyoterapi tekniklerinin yüzde 100'ünü kapsayan bir hizmet vermemizi sağladı."



Aksu, Kocaeli Üniversitesi'nin radyoterapi alanında adını duyurmuş bir merkez olduğunun altını çizerek, "Artık mevcut 3 cihazımız ve hasta sayımızla Türkiye'nin sayılı onkoloji merkezinden biri haline geldik. Kocaeli ve çevre illerdeki hastalara hizmet vermek gibi bir felsefemiz var. Yeni cihazla birlikte hastaların bekleme süresini kısaltarak Türkiye'nin en kaliteli radyoterapi hizmetini veriyoruz. Zaten tercih edilen bir merkez olan Kocaeli Üniversitesi bu cihazla birlikte kalitesini daha da arttırdı." şeklinde konuştu.