Kanser hastaları için yaptığı bitki karışımını Korona virüs için geliştirdi Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ender Bekleniç, bitkilerden yaptığı karışım ile yıllardır bölgede kanser tedavisi gören birçok hastaya fayda sağladığını, Korona virüs tedavisinde kullanılmak için de yeni bir bitkisel karışım geliştirdiğini söyledi.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ender Bekleniç, bitkilerden yaptığı karışım ile yıllardır bölgede kanser tedavisi gören birçok hastaya fayda sağladığını, Korona virüs tedavisinde kullanılmak için de yeni bir bitkisel karışım geliştirdiğini söyledi.

Çevresinde tanınan biri olduğunu ve insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Ender Bekleniç, "Emekli olduktan sonra çevremde gördüğüm bitkiler dikkatimi çekti, 'bu bitkilerden nasıl faydalanırım' diye, onları inceleyerek yapıları hakkındaki bilgiler elde ettim. İnsan sağlığına da çok faydalı olduğuna inandığım bitkilerden şu görmüş olduğunuz şifalı suları hazırladım. Zakkum ve birkaç bitki karışımından kanser tedavisine iyi geleceğine inanarak yaptığım şifalı suları tedavi sürecinde kullanan kanser hastalarının çoğu iyileşerek şifa buldular" dedi.

Bekleniç, kanser hastaları için yaptığı bitkisel karışımı Korona virüs tedavisinde de kullanılabilecek şekilde geliştirdiğini iddia ederek, "Korona virüsü tedavisi için hazırladığım bu suların hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur. Hazırlamış olduğum bu karışımın milli ilaç sanayimizin gelişimine de katkısı olacağına inanıyorum. Korona hastası olan insanlarımıza da hazırlamış olduğum bu şifalı bitki karışımı suların şifa olacağına ve tedavi edeceğine inanıyorum. Sağlık Bakanlığımız tıbbi laboratuvarlarında inceletebilir ve Korona virüsü tedavisinde kullanabilirler" diye konuştu.

Bitki karışımını nasıl yaptığını sır gibi saklayan Ender Bekleniç, Korona virüsü tedavisi için hazırladığı bitkisel karışımı da ilk olarak kendisi kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA