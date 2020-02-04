Kanser hastaları için saçlarını bağışladılar

04.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:37

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ilkokul öğrencileri ve bazı veliler, 04 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında saçlarını kanser hastaları için bağışladı.



Efeler Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulu'nda 04 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında velilerinden izin alan 31 öğrenci ve 5 öğrenci velisi, saçlarını kanser hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Kesilen saçlar peruk haline getirildikten sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalara hediye edileceği öğrenildi. Aydın Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı kuaförler, okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin saçlarını kesti. Okul yönetimi tarafından, etkinliğe destek veren Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan'a çiçek takdim edildi. Okuldaki tüm öğrenciler ise kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yüz maskesi taktı.



Aydın Ticaret Odası 4.sınıf öğrencilerinden Irmak Öztürk, saçlarını kanser hastaları için bağışlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



2.sınıf öğrencisi Semina Temel, saçlarını kanser hastaları için uzattığının belirterek, "Saçlarımız çöpe gideceğine kanser hastalarına verelim. Onlar ağlarken dayanamadım. Onlar şimdi mutluluktan ağlayacaklar" diye konuştu.



Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Berberler ve Kuaförler Odası olarak projeye destek verdiklerini ifade ederek, "Geçen sene 6 öğrenci ile başladık bugün 26 öğrenci saçlarını bağışladı. İnşallah seneye 50 öğrenci olsun. Ben sonuna kadar yanlarındayım. Bu etkinliklerin sadece bu okulda değil Türkiye'nin her yerinde Aydın'ın üç beş okulunda da yapılsın. Bu çocuklar hiç unutulmaz, kendileri çok küçük ama kalpleri çok büyük. Bu tür etkinliklerin çoğalması ile hastalarımızın da bir nebze gönlü alınmış olur" dedi.



Okul öğretmenlerinden, projenin öncüsü ve 3 yıldır Meme Kanseri ile mücadele eden Feride Öztürk ise, "Hastaların bu süreçlerde neler yaşadıklarını biliyorum. Bugün de 04 Şubat Dünya Kanser günü. İlk olarak geçen yıl Selahittin başkanımın yanına gittim. 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda kanser hastaları ile ilgili olarak okulumuz olarak etkinlik yapacağımızı ve bize destek vermelerini istedik. Sağolsun her daim yanımızda olduğunu söyledi. Geçen yıl ilkini başlattık. Saç kesilmelerinden sonra Onkoloji Bölümüne gidip hediye ettiğimizde asıl süreç oradaydı. Biz öğrencilerimize değerler eğitiminde yardımlaşmayı, paylaşmayı empati kurmayı öğretiyoruz. Bunu yaparak yaşayarak öğrensinler istedik. Hastaneye gittiğimizde onlara hediye ederken hastalarımızın duygu yoğunluğu zaten hedefimize ulaştığımızı gösterdi. Çocuklarımızın toplumsal sorunlara duyarlı kişiler olmasını istiyoruz. bunun için bu projeyi devam ettireceğiz. Bugün 26 öğrencimiz bağışta bulundu. 10 tane de kesilmiş saçla 36 tane saç bağışında bulunacağız. Peruk haline getirilen saçları 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda Onkoloji Bölümü'ndeki hastalara bire bir hediye etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



Öğrenci velisi Ayten Kaplan ise, böyle bir projede yer alıp saçlarını bağışlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA